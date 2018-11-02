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Мужчина с мачете напал на людей в лондонском офисе Sony Music

15:02
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В результате нападения мужчины с мачете на штаб-квартиру Sony Music пострадали по меньшей мере два человека. Злоумышленник уже задержан полицией.

Не менее двух человек получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины с мачете на штаб-квартиру Sony Music в округе Кенсингтон в центре Лондона, сообщает газета Mirror.

Инцидент произошел в пятницу, 2 ноября. Полиция прибыла на место происшествия примерно в 11:00 по местному времени (14:00 по московскому).

По предварительной информации, в результате нападения получили ранения два человека. Состояние пострадавших расценивается как стабильное, полученные травмы их здоровью не угрожают.

Подозреваемый в совершении атаки к настоящему моменту задержан. Лондонская полиция не считает, что события в офисах Sony Music имеют террористический след.

По словам очевидцев, атака произошла на одном из нижних этажей здания. Находившиеся в штаб-квартире сотрудники в панике начали выбегать на улицу, некоторые решили забаррикадироваться в помещениях.

Один из свидетелей происходящего заявил, что район вокруг места нападения сейчас напоминает зону боевых действий. Находившиеся в здании люди пишут в социальных сетях, что им "никогда не было так страшно".

 

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