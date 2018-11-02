Московский метрополитен объявил о реформе билетной системы

Реформа билетной системы в столичном метро сделает возможной персонализацию карт "Тройка", а оплачивать проезд с ее помощью можно будет не только в столице, но и в соседних регионах.

Московский метрополитен объявил о подготовке к реформе билетной системы, которая предусматривает персонализацию карт "Тройка" и возможность интеграции с билетными системами других регионов страны. Об этом TVC.ru рассказали в пресс-службе столичной подземки.

С вводом новой билетной системы появится возможность привязки "Тройки" к аккаунту в личном кабинете. Пассажиры смогут посмотреть баланс карты, заблокировать ее, а остаток на счете перенести на другую карту. Таким образом, пассажиры получат полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным.

Кроме того, карту "Тройка" станет возможным пополнять онлайн без дальнейшей активации через желтый информационный терминал.

Также в новой билетной системе будет заложена возможность оплачивать проезд в транспорте других регионов. Соответственно, другие города получат возможность использовать карту "Тройка" и московскую систему оплаты проезда.

При этом в пресс-службе метрополитена отметили, что на разработку системы уйдет около года, еще полтора года займет внедрение.