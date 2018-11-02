Росавиация объяснила ситуацию с запретом на пролет для самолета Air France

Рейс, которым летел французский самолет Air France, ранее не пролегал через воздушное пространство России. Но 1 ноября маршрут был изменен, а французская сторона об этом не предупредила.

Авиакомпания Air France не запросила разрешение на пролеты над российской территорией после изменения маршрута, заявили "Интерфаксу" в Росавиации.

Ранее французские СМИ сообщили, что 1 ноября самолет Air France был вынужден вернуться в Париж из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России. Авиакомпания заявила, что, возможно, произошла компьютерная ошибка.

В Росавиации объяснили, что рейс AF258 Париж-Хошимин (Вьетнам) авиакомпании Air France ранее осуществлялся по другому маршруту, который не затрагивал российское воздушное пространство. Но 1 ноября маршрут был изменен и проложен над территорией России, однако, авиакомпания не запросила соответствующего разрешения.

"Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании Air France", - отметили в Росавиации.

Российская сторона была готова оперативно предоставить разрешение, но экипаж самолета поблагодарил диспетчеров за предложенную помощь и решил вернуться во Францию.