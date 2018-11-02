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В Уфе арестовали все троих подозреваемых в изнасиловании коллеги полицейских

15:52
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца всех троих уволенных накануне сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавателя.

Трое подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя полицейских арестованы на два месяца. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение Кировского районного суда Уфы. 

Все трое подозреваемых арестованы до 31 декабря. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Первым под стражу заключили 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, вторым 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, третьим - 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука. 

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела полиции по Уфимскому району. Трое подозреваемых совершили групповое изнасилование 23-летней девушки-дознавателя. По данному факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, совершенном группой лиц. Все трое подозреваемых уволены из органов. По факту произошедшего проводится служебная проверка.

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