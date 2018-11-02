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В Кремле рассказали о встречах Путина и Трампа в Париже и Аргентине

16:04
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В Кремле рассчитывают на обстоятельную встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Говоря о встрече лидеров в Париже, он подчеркнул, что она будет краткой.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже будет краткой. При этом он подчеркнул, что на "двадцатке" лидеры проведут полномасштабные переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что встреча в Буэнос-Айресе все ещё согласовывается.

"Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока", - добавил Ушаков.

Ранее о предстоящей встрече Путина и Трампа в Париже рассказал советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон. Он также отметил, что переговоры двух лидеров, скорее всего, будут краткими. При этом он подчеркнул, что возможны и другие "благоприятные возможности" для новых двусторонних контактов на высшем уровне.

Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сверка часов является главной целью встречи Путина и Трампа, которая намечена на 11 ноября в Париже. По его словам, лидеры двух стран обсудят и вопросы двусторонних отношений.

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

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