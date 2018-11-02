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Авиакомпании "Победа" грозит проверка из-за неразберихи с полетами в Грузию

15:58
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В конце октября "Победа" отменила тысячи билетов в Грузию из-за отказа местных авиавластей в выдаче разрешений на полеты в Тбилиси. В Минтрансе считают, что лоукостер первым нарушил международные соглашения.

Министерство транспорта планирует дать Росавиации поручение провести проверку авиакомпании "Победа" из-за открытия продаж билетов на рейсы из регионов России в Тбилиси до получения необходимых разрешений авиавластей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минтранса.

"Минтранс планирует дать поручение Росавиации провести внеплановую проверку авиакомпании "Победа" на предмет соответствия лицензионным требованиям с целью предотвращения нарушений прав пассажиров, которые допустила "Победа", заведомо продавая билеты на непредусмотренные международными соглашениями рейсы", - заявили в ведомстве.

На минувшей неделе "Победа" сообщила, что получила отказ грузинских авиавластей в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси из ряда российских городов, в связи с чем вынуждена отменить рейсы вплоть до 1 января. Как сообщалось, речь шла примерно о 17000 билетов.

Действия грузинской стороны соответствовали протоколу технической встречи между Россией и Грузией от 10 июня. Этот документ запрещал рейсы-"треугольники", в которых есть более двух пунктов назначения, если один из них Москва или Тбилиси.

Авиакомпания "Победа" в нарушение договоренностей начала продажу авиабилетов по маршрутам Казань - Тбилиси - Санкт-Петербург, Екатеринбург - Тбилиси - Санкт-Петербург и Пермь - Тбилиси - Санкт-Петербург. При этом Росавиация своевременно уведомила перевозчика о незаконности подобных инициатив.

"Такие действия перевозчика создают напряженность в двусторонних российско-грузинских отношениях и могут привести к нарушению прав авиапассажиров", - подчеркнули в Минтрансе.

В самой авиакомпании настаивают на том, что протокол об авиасообщении между странами составлен "неоднозначно". "Если документ составлен таким образом, что формулировки в нем настолько неоднозначны, значит надо менять документ, чтобы каждая из сторон не должна была заниматься расшифровкой возможных вариантов трактовок и угадыванием заложенных смыслов", - отметил представитель перевозчика.

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