Россия и Куба выступили против одностороннего санкционного давления на страны

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Кубы заявил о недопустимости одностороннего санкционного давления.

Одностороннее санкционное давление недопустимо. Россия и Куба выступают за неукоснительное соблюдение международного права. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

"Россия и Куба всегда выступали и выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, зафиксированных в уставе ООН, включая уважение суверенитета и интересов всех государств, недопустимость силового давления, использование односторонних санкций и вмешательство во внутренние дела", - передает слова Путина "Интерфакс".

Президент России отметил, что в ходе переговоров с кубинским коллегой стороны констатировали совпадение позиций во вопросам глобальной безопасности и региональной повестки. Москва и Гавана подтвердили заинтересованность в дальнейшей координации совместных шагов на мировой арене. Стороны договорились углублять сотрудничество в борьбе с международной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве, а также с незаконным производством и оборотом наркотиков и другими современными угрозами.