В Египте обстреляли автобус с христианами

Неизвестные обстреляли автобус с христианами в египетской провинции Эль-Минья. В результате пострадали не менее пяти человек.

В египетской провинции Эль-Минья неизвестные открыли стрельбу по автобусу с христианами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Известно о пяти пострадавших. Нападение произошло неподалеку от монастыря Святого Самуила.

Ранее христиане в Египте неоднократно подвергались атаками боевиков. В частности, в мае 2017 года террористы атаковали автобусы, перевозившие паломников. Число жертв в тот раз достигло 35 человек.