США отменили санкции в отношении двух турецких министров

США отменили санкции, введенные в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля, а также главы МВД страны Сулеймана Сойлу. Такое решение было принято после освобождения американского пастора Эндрю Брансона. В ответ турецкий МИД снял санкции с министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурора страны Джеффа Сешнса.

Минфин США принял решение отменить введенные санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля, а также главы МВД страны Сулеймана Сойлу. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В ответ МИД Турции снял санкции с министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурора США Джеффа Сешнса, сообщает РИА Новости.

Ранее в Анкаре отметили, что ждут снятия американских санкций после освобождения пастора Эндрю Брансона.

В августе Вашингтон ввел санкции против министра юстиции и главы МВД Турции. США приняли такое решение в связи с арестом Брансона.

Пастора обвиняли в пособничестве террористам. Сам Брансон отрицал свою вину. Турецкие власти удерживали его с октября 2016 года.

В середине октября 2018 года Брансон был освобожден из зала суда. Турецкий суд признал его виновным в шпионаже и участии в попытке госпереворота, и освободил из-под домашнего ареста, приняв в расчет уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок.