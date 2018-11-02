Константинополь перешел к угрозам в адрес РПЦ

Константинополь примет "определенные меры", если РПЦ продолжит противиться автокефалии церкви на Украине. По словам представителя Вселенского патриархата, Православная церковь России должна отказаться от собственной автокефалии, если сомневается в первенстве Константинополя.

Новая украинская церковь будет называться "Православная церковь на Украине", сообщил представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмисский Иов (Геча). По его словам, Украинской православной церкви Московского патриархата отныне не существует.

"С канонической точки зрения сегодня на Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь на Украине де-факто является архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования", - приводит его слова агентство ТАСС.

Объясняя новое название, Иов заявил, что церковь является единой, принадлежит Христу, а не одной нации или государству.

Кроме того, архиепископ напомнил, что Константинополь на мировом уровне является судьей, и в вопросе новых церквей все должны подчиняться его решениям. По его словам, если РПЦ продолжит противиться созданию автокефалии Украины, Вселенский престол будет вынужден принять "определенные решения, чтобы обеспечить единство". Если же Православная церковь России сомневается в первенстве Константинополя, то она должна отречься от собственной автокефалии.

"Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией ІІ и в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он должен признавать Константинопольского патриарха как своего главу", - заявил Иов в интервью Русской службе "Би-Би-Си".

В середине октября Синод в Стамбуле отменил свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и объявил о создании своего подворья в Киеве. В ответ Московский патриархат объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.