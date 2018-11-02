ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Константинополь перешел к угрозам в адрес РПЦ

16:44
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Константинополь примет "определенные меры", если РПЦ продолжит противиться автокефалии церкви на Украине. По словам представителя Вселенского патриархата, Православная церковь России должна отказаться от собственной автокефалии, если сомневается в первенстве Константинополя.

Новая украинская церковь будет называться "Православная церковь на Украине", сообщил представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмисский Иов (Геча). По его словам, Украинской православной церкви Московского патриархата отныне не существует.

"С канонической точки зрения сегодня на Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь на Украине де-факто является архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования", - приводит его слова агентство ТАСС.

Объясняя новое название, Иов заявил, что церковь является единой, принадлежит Христу, а не одной нации или государству.

Кроме того, архиепископ напомнил, что Константинополь на мировом уровне является судьей, и в вопросе новых церквей все должны подчиняться его решениям. По его словам, если РПЦ продолжит противиться созданию автокефалии Украины, Вселенский престол будет вынужден принять "определенные решения, чтобы обеспечить единство". Если же Православная церковь России сомневается в первенстве Константинополя, то она должна отречься от собственной автокефалии.

"Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией ІІ и в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он должен признавать Константинопольского патриарха как своего главу", - заявил Иов в интервью Русской службе "Би-Би-Си".

В середине октября Синод в Стамбуле отменил свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и объявил о создании своего подворья в Киеве. В ответ Московский патриархат объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

Главное сегодня
Украинская православная церковь
Украинская православная церковь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение