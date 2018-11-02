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Арестован еще один фигурант дела о пытках в ярославской колонии

17:25
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о пытках заключенного в ярославской колонии №1. Под стражу заключен бывший оперуполномоченный оперативного отдела колонии Сипан Мамоян.

По делу о пытках в ярославской колонии №1 арестован еще один фигурант - бывший оперуполномоченный оперативного отдела колонии Сипан Мамоян. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Кировского районного суда Ярославля.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 декабря включительно", - сказал судья.

Мамояна подозревают в участии в пытках осужденного Евгения Макарова летом 2017 года. Видеозапись с истязаниями заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославской области была опубликована "Новой газетой". По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования арестованы более 10 человек.

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