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Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ

17:41
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Владимир Путин предложил восстановить название Главное разведывательное управление Генштаба ВС страны. Так он обратился к ветеранам и сотрудникам службы, поздравив их с Днем военного разведчика и 100-летием ГРУ.

Президент России Владимир Путин предложил подумать о восстановлении названия Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС России. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил", - обратился он к ветеранам и сотрудникам службы на торжественном концерте в Театре российской армии.

При этом он подчеркнул, что "непонятно, куда исчезло слово "разведывательное". "Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - добавил президент.

Глава государства добавил, что военная разведка сыграла огромную роль в уничтожении террористов в Сирии.

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