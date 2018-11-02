В МАИ увековечили память Михаила Задорнова

Министр культуры России Владимир Мединский открыл в Московском авиационном инсититуте мемориальную доску писателю-сатирику Михаилу Задорнову.

Министр культуры Владимир Мединский открыл мемориальную доску писателю-сатирику Михаилу Задорнову в Московском авиационном институте. Об этом сообщил ТАСС с церемонии открытия.

"Мы до сих пор недооцениваем ту роль, которую Михаил Николаевич сыграл и продолжает играть в нашей культуре, в нашей жизни. Потому что он совсем не юморист и совсем не только писатель-сатирик, он огромный популяризатор русской культуры, совершенно блестящий режиссер, глубокий философ, человек, который искренне любил, изучал русскую историю и русский язык", - сказал Мединский.

Задорнов окончил факультет "Двигателей летательных аппаратов" МАИ. Его мемориальная доска установлена в здании №2 института, где располагается факультет, который теперь называется "Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки".

"Те традиции, которые сегодня существуют в МАИ, та атмосфера, которая поддерживает творчество, неформальную, активную жизненную позицию, здесь существует, они сформировались под большим влиянием таких людей как Михаил Николаевич", - отметил ректор МАИ Михаил Погосян.

Фотовыставка памяти Михаила Задорнова была открыта во Дворце культуры и техники МАИ. На главной сцене ДК студенты представили миниатюры, песни, а также уникальные фото- и видеоматериалы.