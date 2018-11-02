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В Москве задержали приятеля напавшего на здание УФСБ в Архангельске подростка

18:27
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В Москве задержали знакомого 17-летнего подростка, который 31 октября устроил взрыв в здании управления ФСБ Архангельска. Его заподозрили в изготовлении взрывного устройства. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

На северо-западе Москвы задержан подросток, подозреваемый в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

На него удалось выйти во время расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области.

"При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался с московским подростком", - рассказал собеседник агентства.

Задержанному в Москве 16 лет. У него дома на улице Свободы обнаружено взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

В конце октября 17-летний житель Архангельска устроил взрыв в здании управления ФСБ. Подросток оказался студентом политехнического техникума. Он сам изготовил бомбу. В результате происшествия он погиб сам. Трое сотрудников ФСБ пострадали.

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