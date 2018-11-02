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Путин заявил о неисчерпаемой силе народа России

19:47
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В Москве открылся итоговый форум "Сообщество", посвященный реализации национальных проектов и задач, поставленных в майском указе президента. В столицу приехали люди из разных регионов, это активные и небезразличные граждане, которые ищут и находят ответы на вопрос как сделать жизнь лучше.

"Сообщество" — это форум для тех, кто действует. Официальный слоган лучше всего объясняет, зачем в Гостином дворе собрались 250 экспертов и три с половиной тысячи участников: общественники, представители различных Некоммерческих организаций, региональной и муниципальной власти.

Форум - итог кропотливой работы. Такие мероприятия Общественная палата проводила в каждом федеральном округе, а в Москве представлены самые интересные и полезные проекты.  Среди них, например, Лига молодых избирателей из Иркутской области, сюжетно-ролевая игра "Эпохи Российской империи" из Уфы. Причём, для того, чтобы приносить пользу стране, не важен социальный статус и возраст. Самому юному участнику 9 лет. Это Егор Егоров из подмосковного Дмитрова. Его проект  - "Связь поколений". Дети посещают дома- интернаты для пожилых людей.

Многие проекты получают поддержку из фонда президентских грантов. Владимир Путин неоднократно подчёркивал: порой добровольцы и общественники работают эффективнее чиновников. Глава государства пообщался с победителями конкурса "Мой проект - моей стране". Они осуществляют социальные проекты при помощи президентских грантов. В частности, на эти средства ведется работа с детьми-инвалидами, организуется благоустройство городов, забота о бездомных животных, проводится реабилитация онкологических больных.

Очень символично, отметил Владимир Путин, что форум проходит в канун Дня народного единства. Гражданское общество всегда играло ведущую роль в развитии России

"Во все времена, еще до Минина и Пожарского было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаемая, вот то, что мы сегодня называем гражданским обществом,  имеет огромную внутреннюю созидательную силу. А если это еще сопряжено с усилиями государства, то это создает невероятные возможности для развития страны", - заявил Владимир Путин.

Главная тема форума - стратегия развития страны и гражданского общества. Задачи президент поставил в майском указе.

"Ваш форум  посвящен анализу и перспективам реализации национальных проектов, которые были приняты правительством в развитие Послания и указов президента в этом году. Я считаю это чрезвычайно важным. Важным потому, что это может и должно объединить наши усилия в решении задач прорыва развития России", - заявил президент.

Владимир Путин заверил: государство и дальше продолжит поддерживать некоммерческие организации, прежде всего, в небольших городах и на селе. Назвал президент и конкретную цифру: за последние 6 лет было выделено 30 миллиардов рублей, в этом и следующем годах - по 8 миллиардов.

Свою работу форум продолжит в субботу. Кто знает, быть может многие из прозвучавших здесь инициатив уже в ближайшем будущем принесут нашей стране реальную пользу.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин общается с участниками форума активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин общается с участниками форума активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин
Владимир Путин
Участники форума активных граждан "Сообщество"
Участники форума активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин общается с участниками форума активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин общается с участниками форума активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество"
Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество"
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