Путин заявил о неисчерпаемой силе народа России

В Москве открылся итоговый форум "Сообщество", посвященный реализации национальных проектов и задач, поставленных в майском указе президента. В столицу приехали люди из разных регионов, это активные и небезразличные граждане, которые ищут и находят ответы на вопрос как сделать жизнь лучше.

"Сообщество" — это форум для тех, кто действует. Официальный слоган лучше всего объясняет, зачем в Гостином дворе собрались 250 экспертов и три с половиной тысячи участников: общественники, представители различных Некоммерческих организаций, региональной и муниципальной власти.

Форум - итог кропотливой работы. Такие мероприятия Общественная палата проводила в каждом федеральном округе, а в Москве представлены самые интересные и полезные проекты. Среди них, например, Лига молодых избирателей из Иркутской области, сюжетно-ролевая игра "Эпохи Российской империи" из Уфы. Причём, для того, чтобы приносить пользу стране, не важен социальный статус и возраст. Самому юному участнику 9 лет. Это Егор Егоров из подмосковного Дмитрова. Его проект - "Связь поколений". Дети посещают дома- интернаты для пожилых людей.

Многие проекты получают поддержку из фонда президентских грантов. Владимир Путин неоднократно подчёркивал: порой добровольцы и общественники работают эффективнее чиновников. Глава государства пообщался с победителями конкурса "Мой проект - моей стране". Они осуществляют социальные проекты при помощи президентских грантов. В частности, на эти средства ведется работа с детьми-инвалидами, организуется благоустройство городов, забота о бездомных животных, проводится реабилитация онкологических больных.

Очень символично, отметил Владимир Путин, что форум проходит в канун Дня народного единства. Гражданское общество всегда играло ведущую роль в развитии России

"Во все времена, еще до Минина и Пожарского было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаемая, вот то, что мы сегодня называем гражданским обществом, имеет огромную внутреннюю созидательную силу. А если это еще сопряжено с усилиями государства, то это создает невероятные возможности для развития страны", - заявил Владимир Путин.

Главная тема форума - стратегия развития страны и гражданского общества. Задачи президент поставил в майском указе.

"Ваш форум посвящен анализу и перспективам реализации национальных проектов, которые были приняты правительством в развитие Послания и указов президента в этом году. Я считаю это чрезвычайно важным. Важным потому, что это может и должно объединить наши усилия в решении задач прорыва развития России", - заявил президент.

Владимир Путин заверил: государство и дальше продолжит поддерживать некоммерческие организации, прежде всего, в небольших городах и на селе. Назвал президент и конкретную цифру: за последние 6 лет было выделено 30 миллиардов рублей, в этом и следующем годах - по 8 миллиардов.

Свою работу форум продолжит в субботу. Кто знает, быть может многие из прозвучавших здесь инициатив уже в ближайшем будущем принесут нашей стране реальную пользу.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".