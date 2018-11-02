Движение транспорта в Москве ограничат 4-5 ноября

В эти выходные в связи с празднованием Дня народного единства в Москве будет ограничено движение транспорта.

В связи с предстоящим Днём народного единства парковка в Москве 4 и 5 ноября будет бесплатной, а схема движения из-за планируемых акций в двух районах города будут временно изменена. Об этом сообщает "ТВ Центр".

4 ноября с 10:30 нельзя будет проехать на северо-западе Москвы. Движение перекроют по маршруту от станции метро "Октябрьское поле" по улице Маршала Бирюзова и улице Маршала Василевского до станции метро "Щукинская". С 11 часов будет закрыт участок на юго-востоке города - от улицы Перерва до памятника "Солдату Отечества".

Водителям заранее следует выбирать маршруты объезда. Возобновится движение после окончания праздничных митингов и прохождения колонны.