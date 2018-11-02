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Собянин: "Москино" бесплатно покажет фильмы с Караченцовым

18:58
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что "Москино" проведет в столице бесплатные показы фильмов с Николаем Караченцовым.

В московских кинотеатрах бесплатно покажут лучшие фильмы с Николаем Караченцовым. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

"В память о Николае Караченцове "Москино" проведет бесплатные показы лучших фильмов с его участием. "Старший сын", "Человек с бульвара Капуцинов", "Белые росы", "Собака на сене". Вход свободный, регистрация не нужна", - написал глава города. 

Николай Караченцов умер 26 октября после тяжелой болезни. 27 октября актеру исполнилось бы 74 года. Его кино- и театральная карьера закончилась после после ДТП 27 февраля 2005 года, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму и почти месяц пролежал в коме. 

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