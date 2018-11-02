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В Москве за госизмену арестован военный эксперт Неелов

19:05
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте военного эксперта "Центра стратегической конъюнктуры" Владимира Неелова. Его подозревают в госизмене. Он находится в СИЗО "Лефортово".

В Москве Лефортовский суд санкционировал арест военного эксперта Владимира Неелова. Его подозревают в госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Теперь российский эксперт находится в СИЗО "Лефортово".

Неелов являлся военным экспертом "Центра стратегической конъюнктуры". Он известен своими комментариями о деятельности частных военных компаний.

Владимир Неелов окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Специализировался на изучении частных военных компаний. Также он является автором некоторых работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

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Владимира Неелов
Владимир Неелов
Владимир Неелов
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