Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте военного эксперта "Центра стратегической конъюнктуры" Владимира Неелова. Его подозревают в госизмене. Он находится в СИЗО "Лефортово".

В Москве Лефортовский суд санкционировал арест военного эксперта Владимира Неелова. Его подозревают в госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Теперь российский эксперт находится в СИЗО "Лефортово".

Неелов являлся военным экспертом "Центра стратегической конъюнктуры". Он известен своими комментариями о деятельности частных военных компаний.

Владимир Неелов окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Специализировался на изучении частных военных компаний. Также он является автором некоторых работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.