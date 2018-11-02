Конец эпохи немецкого матриархата: какой будет Европа после Меркель

Ангела Меркель не будет баллотироваться на пост лидера партии ХДС на грядущем съезде партии. Что будет делать Европе без нее – вопрос не праздный, особенно когда национализм находится на подъеме, а европейская политика организуется, видимо, уже не согласно привычному спектру от левых до правых, а по принципу, кто за Европу, а кто – против нее.

Эпоха немецкого матриархата подходит к концу, в списке кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза Германии фрау Меркель отсутствует, рассказал "ТВ Центр". Такое решение она приняла сама, сразу после оглашения результатов местных выборов в ландтаг Гессена. ХДС вроде бы и набрал большинство голосов, но по сравнению с цифрами пятилетней давности сочувствующих христианским демократам в центральной земле ФРГ стало на 11 процентов меньше. При этом канцлером Ангела Меркель хочет оставаться до конца срока в 2021 году. Вот только эксперты считают, что желание это – лишь попытка сохранить лицо и выиграть время.

"Она четко представляет, что ей придется уйти. И правильно сказали, что вид у нее, конечно, был не то что не ахти, и это было видно везде, где она появлялась, не только на встрече с Эрдоганом и Путиным. Сейчас речь идет только о том, как далеко она просчитала свои ходы и на кого она сможет положиться в ближайшее время. Ну вы знаете, когда лев ранен, его уже дергают не только за кисточку хвоста, а пинают со всех сторон. И эти пинки уже начались. И я думаю, что сейчас будут со всех сторон пытаться ускорить падение Меркель", - отметил главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Всему виной мигранты, а точнее политика "Херцлихь Вилькоммен" – добро пожаловать, которую фрау Меркель пока сворачивать не планирует. Достается теперь канцлеру и по совсем уж надуманным предлогам. Некоторые СМИ отказали ей в праве держаться за руки с Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом на совместном фото. Макрона, который сжимает ладонь турецкого лидера, критике почему-то не подвергли. Видимо привыкли к проявлениям мужской дружбы со стороны руководителя Пятой республики. Но перед Германией, да и перед всей Европой сейчас маячит проблема посерьезнее тактильных контактов – кто сможет достойно заменить фрау канцлерин.

"Авторитет, который Ангела Меркель сейчас нам демонстрирует на международной арене, этот авторитет, он не свойственен никому из претендентов, кто выразил свое желание занять пост председателя партии. Более авторитетного лидера в Германии на данный момент не существует. Именно за счет международной политики все признают заслуги Ангелы Меркель и понимают, что равной ей по силе нет ни среди мужчин, ни среди женщин", - отметила заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН, кандидат исторических наук Екатерина Тимошенкова.

Претендентов на пост главы партии – а в перспективе и на должность канцлера – сейчас трое: генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр здравоохранения Йенс Шпан и экс-глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц. Существенные минусы есть у каждого: Карренбауэр никогда не занимала должностей в федеративном правительстве, хотя и была премьером земли Саар, Амбициозному главе минздрава всего 38 лет, Мерц же в последние годы занимался лишь бизнесом и был далек от политики. Нынешний канцлер, по сравнению с ними, настоящий политический тяжеловес.

"Ангела Меркель стала первой женщиной и представителем Восточной Германии, которая занимает пост канцлера уже 13 лет. Но, что в последнее время почти забыто, так это тот факт, что Ангела Меркель как немецкий канцлер сумела встать в один ряд с немногими лидерами свободного мира", - говорится в материале издания Zeit.

Факт признания значимости Германии на международной арене крайне важен для немцев. Они устали от чувства вины за ошибки прошлого и хотят видеть свою страну в авангарде глобальной политики. В границах Евросоюза это удается, здесь лидерская роль Берлина сомнению не подлежит.

"Финансовый кризис и драма Греции, европейский долговой кризис и натиск мигрантов: ни один другой глава правительства не провел ЕС через так много тяжелых, даже угрожающих существованию союза моментов, как Ангела Меркель. Когда настолько важный для европейской политики игрок инициирует свой уход, это не может остаться без последствий для ЕС", - отметило издание Handelsblatt.

Самостоятельность Германии даже сегодня ставится под вопрос, как только возникает конфликт интересов с Соединенными Штатами. Складывается парадоксальная ситуация, например, с участием в "Северном потоке-2". С одной стороны, Берлин заявляет, что не может влиять на свои хозяйствующие субъекты, с другой – Вашингтон банальным запугиванием готов вынудить немецкие компании выйти из совместного с Россией проекта. И такой подход у немцев почему-то вопросов не вызывает. При этом от Москвы в похожих условиях требуют надавить на российские компании, чтобы те сохранили транзит газа через Украину, даже несмотря на возможные риски и экономические потери. И единственная, с кем хоть как-то можно договориться в условиях даже не двойных, а тройных стандартов, это Ангела Меркель. Договороспособность же новых лидеров вызывает сомнения. Если фрау канцлерин могла, пусть и в редких случаях, дистанцироваться от сомнительных инициатив старших заокеанских товарищей, то некоторые претенденты на пост главы ХДС изначально лишены возможности для маневра. Да и желания идти наперекор Вашингтону у них, похоже, попросту нет.

"Йенс Шпанн – молодой, 38 лет этому политику, перспективный, амбициозный, который пользуется очень большой поддержкой старшего брата из-за океана и лично дружит с послом США в Берлине, и считается человеком Республиканской партии США. Фридрих Мерц – это старая гвардия. Из тех, кто уже ушел из политики еще в 2009 году, один из руководителей атлантического союза, который соединяет бизнес и политику двух стран: США и Германии. Он тоже кандидат и представитель, скажем так, определенных кругов американских, которые будут его проталкивать на эти места", - пояснил главный редактор World Economy Александр Сосновский.

Но и внутренние дела Германии сулят трудности новоиспеченному лидеру. На волне миграционного кризиса в стране набирает обороты движение с тревожным названием "Граждане Рейха". Хорошо хоть не третьего, а того, которого не стало ровно сто лет назад. Эти люди не признают ФРГ страной и считают, что не должны подчинятся органам власти. Если в начале 2017 года "Рейхсбюргеров" было около 10 тысяч, то сейчас их количество почти удвоилось. Причем, некоторые борцы с немецкой государственностью на законных основаниях владеют оружием. Сколько у "граждан Рейха" неучтенных стволов – остается лишь гадать. Нельзя сбрасывать со счетов и бытовые трудности обычных немцев.

"В первую очередь, это вопросы образования. Вопросы образования в школах. На втором месте, да, был вопрос, связанный с беженцами и иммигрантами. И третья проблема, связанная с содержанием жилищного комплекса земли. Вот те вопросы, которые волнуют обычных немецких бюргеров", - отметил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Все эти проблемы Ангела Меркель с переменным успехом, но держит под контролем. За это некоторые журналисты окрестили ее последним настоящим мужчиной в руководстве Европы. На эту роль, как минимум с гендерной точки зрения, мог бы подойти Эммануэль Макрон, но даже 40-летний французский политик не выдержал нагрузки. На днях стало известно, что перед торжествами по случаю векового юбилея окончания Первой мировой войны, президент Франции неожиданно взял четырехдневный отпуск. Фрау Меркель, которой 64, такой роскоши себе не позволяет. Не исключено, что ее преемник все же сможет регулярно отдыхать. Благодаря полному внешнему управлению из Вашингтона.

Денис Большаков, Павел Ермоленко, Татьяна Каминская, Евгений Рыбин, "В центре событий"