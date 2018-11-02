Польша не поделила украинцев с Германией

В Варшаве очень обеспокоились возможным оттоком украинцев из страны – Берлин намерен упростить получение рабочей визы, и все прекрасно понимают, что украинцы рванут в сторону Германии. И волнует этот процесс поляков по двум причинам: во-первых, потому что заробитчане вытеснят их с тучных немецких рабочих мест, так как будут демпинговать, а во-вторых, потому что украинцы перестанут поднимать польскую экономику. У Варшавы в итоге претензии и к Киеву, и к Берлину.

Еще не успел закончиться скандал, когда Польша потребовала от Германии выплатить репарации 850 миллиардов долларов за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой, как теперь в европейской семье назревает новый конфликт, рассказал "ТВ Центр". На этот раз Варшава будет делить с Берлином не только деньги, но и то, что эти самые деньги создает – рабочую силу, точнее украинских гастарбайтеров. Мол, если в ФРГ упростят въезд для граждан не из Европы, то мигранты из "незалежной" поедут сразу в Германию, оставив польских работодателей наедине со своими проблемами.

"Украинцы через границу сразу же будут в значительной мере переезжать в Германию, там работать на большие деньги, и Польша, которая уже чувствует нехватку значительную рабочих рук – это проблема, эта нехватка для Польши усилится, что приведет, наверное, к росту заработных плат и возвращению Украины, и к вымыванию кадров из Украины в дальнейшем", - пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Рабочая сила, такая дешевая и доступная – пожалуй единственный оставшийся на Украине ликвидный товар, который она усиленно экспортирует в Европу. Ну, если не считать оголтелой русофобии, которая, впрочем, продается уже не так хорошо, как во время Евромайдана. А вот трудовая миграция, начиная с 2014 года, только растет. Люди уезжают на заработки в страны ЕС. Украина, например – лидер по поставкам гастарбайтеров в Латвию. Но больше всего заробитчан принимает ближайший сосед – Польша.

"У нас действительно катастрофическая ситуация – примерно миллион украинцев выезжают каждый год. Данная тенденция в ближайшее время сохранится. Только в Польше проживает сейчас около полутора миллиона украинцев. Во Вроцлаве, говорят, что там польский и украинский языки в ходу не то что 50 на 50 процентов, а уже 30 на все 70", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Только по официальной статистике, сотрудники из Украины есть в каждой пятой польской компании. Аналитики подсчитали – как минимум до 10 процентов ВВП в Польше формируется трудом украинцев. И если они вдруг начнут уезжать в другие, более обеспеченные страны ЕС в погоне за евро, Варшаве придется туго. Производство потребительских товаров может снизиться на целых десять процентов, выдала неутешительный прогноз главная политическая газеты страны "Речь Посполита".

"Это огромная угроза для польской экономики. В течение двух или трех месяцев разрыв в потребностях персонала вырастет со 165 000 человек до более чем полумиллиона вакансий. Это отрицательно скажется на нашем экономическом росте. Это также вызовет огромное давление на зарплату и приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний", - говорится в материале издания.

Согласно опросу, проведенному в Варшаве службой занятости, в Германию может переметнуться до 59 процентов работающих в Польше украинцев. Но страна не намерена терять работников, которые стоят дешево, а оформлены далеко не всегда легально. К тому же полякам, которые сами охотно едут на заработки в Германию, украинцы создадут ненужную конкуренцию. И те, и другие, по большому счету –обслуживающий персонал для более цивилизованных стран. Но даже в этом поляки ценят себя выше украинцев. Мол, те, в Западной Европе не справятся, а вот в Варшаве, так уж и быть, пусть сделают евроремонт. Пока граждане Польши точно так же скребут стены где-то в Германии.

"Польские работники, когда они едут в другие европейские страны работать, они претендуют на гораздо более высокие зарплаты, чем украинцы. И в этом смысле, конечно, если предположить, что Германия пойдет на либерализацию трудового законодательства или миграционного режима, то это будет демпинговый удар по польским гастарбайтерам", - пояснил политолог Станислав Бышок.

И это уже не только экономическая борьба. И Польша, и Украина всегда считали себя заложницами чужих интересов и презентовали себя в образе невинных жертв. А теперь им придется сражаться за внимание Европы на одной политической сцене.

"Борьба исторических памятей и одновременно борьба гордостей. То есть, с одной стороны, мы гордые, с другой – нас все обижают, давайте мы все-таки вам расскажем, что мы на самом деле правы и не нужно нас больше обижать. Это очень похоже и в Украине, и в Польше, и очень похожи элементы исторической памяти, которые сейчас продуцируются и проецируются на современную экономическую и политическую ситуацию. Кто победит? Польша, конечно", - отметил политолог Станислав Бышок.

А что Украина? Ее экономика живет во многом за счет банковских переводов, которые гастарбайтеры отправляют на родину. Так в бюджет "незалежной" только за первые шесть месяцев этого года поступило около 5 миллиардов евро. За рубежом, по официальным данным Госслужбы занятости Украины, работает примерно 5,5 миллиона жителей "незалежной", по неофициальным – приблизительно 8-9 миллионов человек. В собственной стране работы просто нет. Раньше ехали на стройки в Испанию и Португалию, но теперь, уверяют эксперты, если Германия упростит получение рабочей визы, евроинтегрироваться, причем сразу вместе со своими семьями, решит еще больше украинцев.

"Скорее всего, начнется какая-то внутренняя конкуренция внутри Европейского союза за украинские трудовые рабочие руки. И стоит ожидать дальнейшего ослабления в части предоставления вида на жительства и прав на трудоустройство украинских мигрантов в Евросоюзе. Но это будет недолго длится. Ресурс кадровый Украины – это еще примерно 5-7 миллионов человек, молодое население от 25 до 45, и квалифицированное, хотя бы на базовом уровне, чтобы усилить экономики Европейского союза. В дальнейшем после вымывания вот этих 5-7 миллионов Украина уже не сможет экспортировать эти руки. Внутри страны останутся люди, которые абсолютно не могут выехать по тем или иным причинам, или старики и дети", - отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

При таком раскладе, считают эксперты, на Украине даже в самых идеальных экономических условиях уже не будет никакого роста производства, потому что в "незалежной" просто не останется кадров, способных обеспечить этот рост. И тогда страна потеряет возможность системного развития, причем не на год-два, а на ближайшие десятилетия. И в лучших традициях "свидомого" украинства сделает это не в одиночестве, а потянув за собой на дно соседние государства. Польша просто станет первой.

Борис Иванин, Алексей Комаров, Павел Ермоленко, Елена Мекертычева, "В центре событий"