Автомобиль сбил семерых пешеходов на автобусной остановке в Тюмени

В Тюмени автоледи въехала в группу пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате пострадали семь человек.

Легковой автомобиль наехал на пешеходов в Тюмени. В результате пострадали семь человек, передает ТАСС.

Hyundai Solaris вылетел на тротуар, совершив левый поворот на разрешающий сигнал светофора на перекрестке. В этот момент пешеходы ждали разрешающий сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает сайт 72.ru, на дороге лежат женщина с ребёнком. По другим данным, среди пострадавших детей нет.

За рулем автомобиля находилась 20-летняя девушка. Она была трезва.