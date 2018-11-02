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Автомобиль сбил семерых пешеходов на автобусной остановке в Тюмени

20:03
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В Тюмени автоледи въехала в группу пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате пострадали семь человек.

Легковой автомобиль наехал на пешеходов в Тюмени. В результате пострадали семь человек, передает ТАСС.

Hyundai Solaris вылетел на тротуар, совершив левый поворот на разрешающий сигнал светофора на перекрестке. В этот момент пешеходы ждали разрешающий сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает сайт 72.ru, на дороге лежат женщина с ребёнком. По другим данным, среди пострадавших детей нет.

За рулем автомобиля находилась 20-летняя девушка. Она была трезва.

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Автомобиль сбивший пешеходов на остановке в Тюмени
Автомобиль сбивший пешеходов на остановке в Тюмени
Автомобиль сбил пешеходов на остановке в Тюмени
Автомобиль сбил пешеходов на остановке в Тюмени
Автомобиль сбил пешеходов на остановке в Тюмени
Автомобиль сбил пешеходов на остановке в Тюмени
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