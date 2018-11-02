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Евросоюз продолжит создавать механизм расчетов с Ираном вопреки санкциям США

20:52
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Евросоюз продолжит создавать механизм для расчетов с Ираном, несмотря на санкции США. Как заявила внешнеполитическая служба союза, 6 ноября Совет ЕС рассмотрит вопросы поддержки европейских компаний для ведения законного бизнеса с Ираном.

Европейский союз продолжит работу над созданием финансового механизма для расчетов с Ираном, несмотря на санкции США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

"В последние недели ЕС активизировал свои усилия для сохранения эффективных финансовых каналов с Ираном. В частности, шагов по реализации европейской инициативы по созданию специального механизма, который обеспечит продолжение процесса снятия санкций с Ирана и позволит европейским импортерам и экспортерам продолжать легальный бизнес с этой страной", - говорится в сообщении.

Совет ЕС 6 ноября намерен обсудить на уровне министров экономики и финансов вопросы поддержки европейских компаний для ведения законного бизнеса с Ираном. Власти Евросоюза намерены провести дополнительную работу, чтобы поддержать экономических операторов, имеющих легальные деловые отношения с Ираном. В качестве стороны ядерной сделки с Тегераном ЕС намерен продолжать работу над сохранением финансовых каналов с исламской республикой, и продолжением экспорта иранской нефти и газа.

"По этим, как и по другим темам, наша работа продолжается, в том числе с Россией и Китаем как участниками СВПД и с третьими странами, заинтересованными в поддержке соглашения", - заявила дипслужба ЕС. 

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