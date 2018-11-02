ИГ взяло на себя ответственность за нападение на христиан в Египте

ИГ взяло на себя ответственность за обстрел автобуса с коптскими паломниками на юге Египта. В результате атаки погибли семь человек. Еще 14 получили ранения.

Ответственность за нападение на коптских паломников на юге Египта взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Al Arabia.

Ранее в египетской провинции Эль-Минья неизвестные открыли стрельбу по автобусу с христианами. В результате погибли семеро. Еще 14 человек получили ранения. Нападение произошло неподалеку от монастыря Святого Самуила.

После этого президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси пообещал усилить борьбу с терроризмом и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.