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Мужчину избили саперной лопатой в Москве

21:57
  • пятница
  • 02 ноября 2018

В Москве полиция разыскивает неизвестного, который с саперной лопатой напал на мужчину в Таганском районе 28 октября. Он сделал это из хулиганских побуждений. После нападения злоумышленник скрылся.

В Москве неизвестный напал на мужчину с саперной лопатой. Это произошло в Таганском районе, передает Агентство "Москва".

Информация о происшествии на улице Новорогожская поступила в полицию 28 октября. Оперативники, прибывшие на место происшествия, установили, что возле супермаркета неизвестный из хулиганских побуждений напал на мужчину 1970 года рождения. После атаки он скрылся.

В МВД 1 ноября возбудили уголовное дело о хулиганстве. Проводится розыск злоумышленника.

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