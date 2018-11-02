Мужчину избили саперной лопатой в Москве

В Москве полиция разыскивает неизвестного, который с саперной лопатой напал на мужчину в Таганском районе 28 октября. Он сделал это из хулиганских побуждений. После нападения злоумышленник скрылся.

В Москве неизвестный напал на мужчину с саперной лопатой. Это произошло в Таганском районе, передает Агентство "Москва". Информация о происшествии на улице Новорогожская поступила в полицию 28 октября. Оперативники, прибывшие на место происшествия, установили, что возле супермаркета неизвестный из хулиганских побуждений напал на мужчину 1970 года рождения. После атаки он скрылся. В МВД 1 ноября возбудили уголовное дело о хулиганстве. Проводится розыск злоумышленника.