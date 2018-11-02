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Двое сирийских военных погибли в результате обстрела боевиков

22:14
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Боевики обстреляли населенные пункты в провинции Латакия и городе Алеппо в Сирии. В результате погибли двое сирийский военнослужащих. Еще 13 пострадали.

В результате обстрелов боевиками населенных пунктов в провинции Латакия и городе Алеппо погибли двое сирийских военных. Еще 13 пострадали, передает TVC.ru со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Как отметил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, всего в течение суток зафиксировано семь обстрелов населенных пунктов Нахшебба, Эль-Салихия, Санджека провинции Латакия и районов Суккари, Эль-Хафия и Захабия города Алеппо.

"В результате обстрелов погибло два и ранено 13 военнослужащих вооруженных сил Сирии, жертв среди мирных жителей нет", - подчеркнул Савченко.

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