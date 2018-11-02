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Трамп пожелал удачи задержанному за драку актеру Болдуину

22:55
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Американский актер Алек Болдуин задержан в нью-йоркском районе Манхэттен на парковке. Он устроил драку с мужчиной, не поделив с ним парковочное место. Пострадавший госпитализирован. Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, которого Болдуин ранее пародировал.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал задержание актера Алека Болдуина за драку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я желаю ему удачи", - сказал Трамп журналистам.

Драка с участием 60-летнего американского актера Алека Болдуина произошла в нью-йоркском районе Манхэттен на парковке. Болдуин ударил в лицо оппонента после того, как не поделил с ним парковочное место. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Ранее одним из самых популярных образов Болдуина стала пародия на Трампа в телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" на телеканале NBC.

Кроме того, он известен своими ролями в таких фильмах, как "Привычка жениться" (1991), "Тень" (1994) и "Перл-Харбор" (2001).

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