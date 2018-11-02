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Песков рассказал об отсутствии планов по встрече нормандской четверки в Париже

23:15
  • пятница
  • 02 ноября 2018

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи лидеров стран нормандской четверки в Париже. По его словам, пока таких планов нет.

Планов проведения переговоров в "нормандском формате" в Париже пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В настоящее время таких планов нет", - сказал представитель Кремля.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко отметила, что вариант встречи в "нормандском формате" в ходе поездки Петра Порошенко в Париж 11 ноября, возможен.

Президент России Владимир Путин поедет в Париж 11 ноября на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Там он, в частности, проведет короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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