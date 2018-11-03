Сирия готовится возобновить экспорт оливкового масла

Сирийские фермеры планируют возобновить экспорт оливкового масла. Теперь полным ходом идет восстановление заводов, которые пострадали во время боевых действий. Некоторые из предприятий не останавливали свою работу, несмотря на обстрелы боевиков. Сезон сбора оливок сейчас в самом разгаре, и фермеры надеются получить неплохой урожай.

Раньше под деревьями расстилали домотканые лоскуты холста, сегодня – одеяла. Технология сбора урожая оливок в Сирии за века почти не изменилась. Все как в старину. Разве что придумали специальную гребенку. Если прежде на одно дерево уходило 3 часа работы всей семьей, то сегодня и в одиночку можно справиться минут за 20.

Когда оливки собраны, урожай калибруют. Крупные пойдут на засолку, на стол. Из мелких отожмут масло. В среднем с одного дерева можно получить до 30 килограммов плодов.

"Каждый сезон мой сад дает где-то 400 килограммов оливок. Что-то оставим себе, для дома, замаринуем. Остальное на продажу. Каждое дерево дает урожай только раз в два года", - говорит сириец Камель Махмуд.

И то при условии, что дожди шли в подходящий сезон. Если влаги много, корни могут сгнить. Если мало, то завязи будут слабые, урожай плохой. Оливки - культура древняя, но капризная.

Не многие владельцы плантаций знают, что оливки в Сирии начали выращивать еще 5000 лет назад. Здешнее масло не раз признавали лучшим в мире, а страна занимала 4 место среди экспортеров. Но за время войны все изменилось. Доходы от продаж не велики. У фермеров сегодня почти нет денег на удобрения, пестициды, топливо и орошение. И как следствие, пока шли боевые действия, урожаи упали примерно в два раза.

Но оливки в стране — национальный продукт. И как бы ни складывались обстоятельства, фермеры, традиционно, из поколения в поколение, продолжают ухаживать за садами. Как правило, в каждой округе своя маслобойня. Обычно в сезон перерабатывает до тысячи тонн оливок.

"Мы не останавливались во время войны, ходя террористы были отсюда в трех километрах. Местные жители взяли оружие в руки и охраняли и село и завод. У нас тут масло очень высокого качества, потому что деревья питаются талой водой с гор. До войны мы продавали масло и за рубеж. Но сейчас все уходят на внутренний рынок", - объясняет хозяин маслобойни Мухаммад Абу-Рафи.

На заводе оливки моют, прессуют. Все автоматизировано. Через час с плодов начинает стекать масло — густое и плотное, с зеленоватым оттенком. Чтобы получить литр, необходимо отжать более 5 килограммов оливок. Качество высочайшее. Никакой химии, загустителей, добавок, крахмала. Но пока все идет на внутренний рынок. Возможно через пару лет возобновится и экспорт. Кстати, литр такого масла стоит значительно дешевле любых средиземноморских аналогов — чуть больше трехсот рублей.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.