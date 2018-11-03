В столкновении поезда и грузовика на Кубани пострадали 4 человека

На Кубани в субботу утром произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. Пострадали четыре человека. По предварительным данным, виновников аварии стали водитель КамАЗа, которые выехал на переезд на запрещающий сигнал.

Поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае. Несмотря на предупреждающий сигнал, водитель выехал на железнодорожный переезд, передает "ТВ Центр". Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. За помощью обратились 15 пассажиров поезда, у них - легкие травмы. Также ранения получили водитель грузовика, машинист поезда и его помощник. Всего госпитализированы 4 человека.