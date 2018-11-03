ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о рекордах велопроката в Москве

10:42
  • суббота
  • 03 ноября 2018

Велопрокатом в Москве стали пользоваться в два раза чаще. За минувший сезон москвичи и гости столицы совершили рекордное количество поездок - 4,25 млн.

Сезон велопроката в Москве завершился рекордом. За полгода жители и гости столицы совершили более 4 миллионов поездок. Это почти в два раза больше чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере, передает "ТВ Центр".

Он пообещал, что количество точек проката увеличится уже следующей весной. Сейчас велосипеды отвозят на специальные склады, где они пройдут техобслуживание и останутся до весны. Всего в столице работало 430 точек проката, на которых было доступно более четырех тысяч велосипедов.
 

Новости по теме
Велопрокат
Велопрокат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение