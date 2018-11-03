Sanctions are coming: Трамп предложил Ирану новую сделку

Стремящиеся попасть в США беженцы из Гондураса подали коллективный иск на Дональда Трампа. Они обвиняют американского президента в нарушении их права на убежище. Сам глава Белого дома вопреки обещаниям, что Вашингтон не примет караваны, неожиданно заявил: стране нужны мигранты. Противоречивую позицию Трамп занял и в отношении Ирана.

Новое соглашение, которое США готовы заключить с Ираном, должно стать более всеобъемлющем, а Иран — навсегда отказаться от исследований в области атомной энергетики. Заявление, опубликованное на сайте Белого дома, больше напоминает метод кнута и пряника, чем реальную дипломатию. Ведь если сделка и состоится, то на условиях выгодных Вашингтону, отмечает "ТВ Центр".

"Соединённые Штаты по-прежнему открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда блокирует ему путь к ядерному оружию и затрагивает весь спектр его злостных действий и которого достоин иранский народ", - говорится в заявлении Белого дома.

Пока же все чего достоин иранский народ, по мнению Трампа - санкции. Часть их вступила в силу еще в августе. Оставшийся пакет ограничений против нефтяного сектора начнёт действовать 5 ноября, о чем Дональд Трамп поспешил напомнить в своем твиттере весьма своеобразным способом. Фотография президента оформлена в духе популярной саги "Игра престолов", а надпись "Санкции близко" уж очень напоминает любимую фразу одного из героев "Зима близко".

Телеканал HBO - создатель сериала - шутку оценил, но впредь попросил не использовать их фирменный стиль в политических целях. Другие журналисты цитируют недавнее выступление Трампа в Западной Виржинии. Президент явно удивил своих сторонников заявлением, что новые санкции против Ирана якобы уже введены.

"Я вывел США из ужасной односторонней ядерной сделки с Ираном, и не далее как сегодня возобновили все санкции против Ирана", - заявил он тогда.

Ограничения коснутся таких сфер как судоходство, банки и энергетика, что болезненно скажется не только на экономике самого Ирана, но и европейских партнеров. Уже в ближайшее время иранский рынок собираются покинуть такие гиганты как Total и Shell. США, впрочем, готовы пойти на уступки: восемь стран (какие, пока не сообщается) в ближайшие полгода смогут и дальше закупать иранскую нефть.

"США собираются предоставить временные исключения нескольким странам, но только потому, что они продемонстрировали значительное сокращение импорта иранской нефти, а также сделали важные шаги по направлению к тому, чтобы свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти", - заявил госсекретарь Майк Помпео.

Тем не менее, ряд стран уже предложили создать особый финансовый механизм для расчетов с Ираном. Например, проводить сделки через специально созданное юридическое лицо. Или вовсе начать бартерный обмен, обменивая иранскую нефть на европейские товары. В любом случае, подстраховаться - не лишнее. Тем более что иранский лидер Хасан Роухани уже заявил, что на прямые переговоры с Вашингтоном "после такого удара ножом" не пойдёт.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".