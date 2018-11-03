Эрдоган обвинил в убийстве Хашогги "верхушку" саудовского правительства

За гибелью саудовского оппозиционного журналиста Хашогги стоит политическая элита королевства, но не монарх. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Придерживается этой версии и Эр-Рияд. Вот только, несмотря на десятки допросов, детали произошедшего в Стамбуле так и не раскрыты. И тело репортёра - до сих пор не найдено.

За гибелью саудовского оппозиционного журналиста Хашогги стоит политическая элита королевства, но не монарх. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Придерживается этой версии и Эр-Рияд. Вот только, несмотря на десятки допросов, детали произошедшего в Стамбуле так и не раскрыты. И тело репортёра до сих пор не найдено, напоминает "ТВ Центр".

Спустя месяц после загадочного исчезновения журналиста Джамаля Хашогги вопросов все еще больше чем ответов. Версии, что же могло произойти тогда в стенах консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, меняются буквально каждый день. Ясно одно: журналист мертв. Об этом в официальном докладе об обстоятельствах смерти Хашогги заявляют и власти Турции. По версии следователей, тело расчленили. Правда, каких-либо свидетельств в подтверждение этому Анкара до сих пор не представила. Президент Турции, который с самого начала громко обвинял в случившемся чуть ли не всю королевскую семью, сейчас в своих высказываниях менее категоричен.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Турция и Саудовская Аравия сохраняют дружественные отношения. И я ни на секунду не верю, что король Салман, хранитель священных мечетей, отдал приказ об убийстве Хашогги. Поэтому у меня нет оснований полагать, что его убийство отражает официальную политику Саудовской Аравии. В этом смысле было бы неправильно рассматривать убийство Хашогги, как "проблему" между двумя странами. Тем не менее, я должен добавить, что наша дружба с Эр-Риядом, которая длится долгое время, не означает, что мы закрываем глаза на преднамеренное убийство, которое развернулось на наших глазах", - заявил Эрдоган.

В том, чтобы расследование произошедшего было максимально прозрачным, заинтересованы и сами члены королевской семьи. Эр-рияд смерть журналиста не отрицает. Более того, признает, что убийство было преднамеренным, вот только совершено оно было без ведома властей. Наследный принц Мухаммед Салман Аль-Сауд во всех своих заявлениях акцентирует внимание на том, что это преступление причинило боль всем гражданам королевства. Сменили стратегию бездоказательного обвинения и главы тех государств, которые еще недавно угрожали Саудовской Аравии санкциями и экономическим бойкотом.

"Мы не должны упустить самое важное. То что произошло в Стамбуле, безусловно, ужасно и должно быть расследовано должным образом. И это очень важно не только для стабильности в регионе, но и во всем мире", - говорит израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Само дело об убийстве Джамаля Хашогги пока далеко от финальной развязки. По факту уже арестованы 18 человек, судить их планируют в Саудовской Аравии. Турция же требует экстрадиции всех подозреваемых.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".