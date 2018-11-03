На Украине объявили траур из-за "преступлений" Петра I

На Украине решили отметить предательство Мазепы. Киев обвинил в жестокости Петра Первого, а военные на учениях похвастались перед представителями НАТО оружием советского производства.

Боевые стрельбы и запуски вблизи Крымского полуострова — на полигоне Ягорлык в Херсонской области украинская армия проводит масштабные учения и испытывает ракетные комплексы С-300, "Бук", "Тор" и "Оса". Полеты в периметре площадью почти полтысячи километров запрещены, передает "ТВ Центр".

Эксперты полагают, что главная цель манёвров имиджевая – произвести впечатление на представителей НАТО. Вся задействованная техника произведена еще в советские годы. Но приехавший на место учений секретарь СНБО убеждает: так восстанавливается мощь ВСУ.

"До 2014 года ПВО Украины понесла тяжелые потери. Её систематически уничтожали. Поэтому восстановление надежной противовоздушной обороны нашей страны является одним из главных приоритетов, определенных Советом национальной безопасности и обороны", - говорит Владимир Турчинов.

Военная повестка не только современная, но и историческая. Пятница была объявлена на Украине траурным – телеканалы отменили развлекательные программы и зажгли графические свечи. Страна скорбела по событиям 300-летней давности, когда в ходе Северной войны войска ПетраI вторглись в город Батурин. До этого Иван Мазепа предложил шведскому королю Карлу XII устроить там временную резиденцию. Но в истории, изложенной Петром Порошенко, все выглядит как акт агрессии против мирных жителей.

"Нечеловеческая жестокость, с которой московские войска вырезали жителей, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы лишь за желание быть свободными от московского царя, шокировала всю Европу. Сегодня, как и столетия назад, Россия продолжает орудовать своими «проверенными методами» – коварной агрессией и жестокостью. И Украина остается тем щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля", - написал Порошенко в соцсетях.

Пишет в эти дни Петр Порошенко с турецкого берега. У него намечена встреча с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".