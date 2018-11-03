В Москве открылся фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве. Он продлится до 18 ноября.

В Москве открывается Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха", передает "ТВ Центр". В его программе множество интересных лекций, встречи с учеными и знаменитыми путешественниками, а еще показы редких документальных фильмов и большая фотовыставка, посвященная диким животным и вопросам экологии.

В Центральном доме художника представлены работы как профессиональных фотографов, так и любителей. Экспозиция открыта для посетителей до 18 ноября. Главная цель проекта - пропаганда бережного отношения к окружающему миру и привлечение внимания к теме защиты природы.