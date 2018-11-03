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В Москве открылся фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

12:29
  • суббота
  • 03 ноября 2018

Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве. Он продлится до 18 ноября.

В Москве открывается Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха", передает "ТВ Центр". В его программе множество интересных лекций, встречи с учеными и знаменитыми путешественниками, а еще показы редких документальных фильмов и большая фотовыставка, посвященная диким животным и вопросам экологии.

В Центральном доме художника представлены работы как профессиональных фотографов, так и любителей. Экспозиция открыта для посетителей до 18 ноября. Главная цель проекта - пропаганда бережного отношения к окружающему миру и привлечение внимания к теме защиты природы.

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Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"
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