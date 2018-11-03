У задержанного в Москве школьника с бомбой были соучастники

Следствие в субботу намерено просить суд арестовать московского школьника, у которого при обыске были найдены компоненты для изготовления взрывных устройств. По данным правоохранительных органов, подросток общался с 17-летним исполнителем теракта в здании УФСБ в Архангельске.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело во факту незаконного приобретения и изготовления взрывных устройств, совершенное организованной группой, после задержания в Москве 14-летнего школьника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным силовых структур, при обыске у подростка были изъяты самодельные смеси взрывчатых веществ, порох, и другие компоненты для изготовления бомб. В субботу следствие намерено обратиться в суд с просьбой об аресте школьника.

На него правоохранители вышли во время расследования взрыва в здании УФСБ в Архангельске, которое совершил 17-летний местный житель. В ходе проверки установлено, что молодой человек общался с подростком из Москвы и выходил на связь непосредственно перед терактом.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября. В результате срабатывания самодельного взрывного устройства ранения получили трое сотрудников ведомства. Подросток, совершивший теракт, погиб на месте. Уголовное дело возбуждено по статья "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".