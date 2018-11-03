Киев и Вселенский патриарх договорились о сотрудничестве

Украина и Константинопольский патриархат в субботу подписали соглашение о сотрудничестве. По словам Петра Порошенко, этот документ завершает создание украинской автокефальной церкви.

Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в субботу подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом. Об этом украинский президент написал в твиттере по итогам встречи с ним в Стамбуле.

По словам Порошенко, документ создает условия для того, чтобы предоставление автокефалии Украине были проведено в четком соответствии с канонами православной церкви. 3 ноября президент Украины назвал историческим днем.

В свою очередь Варфоломей заявил, что создание автокефальной церкви на Украине поможет преодолеть раскол, "который существует на Украине уже 30 лет".