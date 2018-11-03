Российская военная полиция сопроводила гумконвой в Эр-Рукбан

Российская военная полиция обеспечила безопасность гуманитарного конвоя ООН, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев "Эр-Рукбан". Он расположен на сирийско-иорданской границе возле американской базы Эт-Танф.

В Сирии российская военная полиция обеспечила безопасное передвижение гуманитарного конвоя ООН из Дамаска в лагерь беженцев "Эр-Рукбан. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Просьба сопроводить автоколонну поступила от заместителя старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии. В состав конвоя вошли более ста грузовиков, бронеавтомобилей и машин скорой помощи. С воздуха защиту обеспечивали российские вертолёты.

Лагерь "Эр-Рубкан" расположен на сирийско-иорданской границе недалеко от военной базы США. В российском Минобороны не раз обвиняли американскую сторону в искусственном нагнетании ситуации в этом районе и попытках использовать людей в качестве живого щита.