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Во французском Вузье почтили память погибших в Первой мировой войне

15:09
  • суббота
  • 03 ноября 2018

Во Франции в преддверии столетия со дня окончания Первой мировой войны состоялась акция памяти. Церемонию провели на крупном мемориальном кладбище Шестр де Вузье. Там похоронены рядом русские и немецкие военнослужащие, а также бельгийцы, чехи и словаки.

Некрополь Шестр в Вузье - один из самых крупных в Шампани. Вместе с останками французских, бельгийских, чешских, словацких и немецких солдат здесь погребены бойцы Русского экспедиционного корпуса. Более 2 сотен тех, кто в битве на реке Эна отдал свою жизнь за свободу Европы, передает "ТВ Центр".

В память о тех жертвах состоялась торжественная церемония. На кладбище устанавливают урну с землей, привезённой из Бельгии, Чехии, Германии и России. 7 с половиной тысяч человек – столько, по примерным подсчетам, потеряла Российская империя в Первой мировой. И ведь русские офицеры не сложили оружия даже, когда на Родине грянула революция. И воевать уже никто не обязывал.

Дань памяти отдают без оглядки на то, по какую сторону баррикад воевали погибшие солдаты. И это тоже символ. Один из самых широкомасштабных конфликтов в истории человечества должен остаться страшной, но перевёрнутой страницей мировой истории.

Эта акция предваряет большие торжества в честь окончания Первой мировой войны. Главная церемония в присутствии мировых лидеров пройдет 11 ноября в Париже. В памятных мероприятиях примет участие Владимир Путин. В рамках визита президента России во Францию запланированы также переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. "ТВ Центр", Фарнция, Вузье.

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Мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
Мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
Траурные мероприятия на мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
Траурные мероприятия на мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
Траурные мероприятия на мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
Траурные мероприятия на мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
Траурные мероприятия на мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
Траурные мероприятия на мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
14 Во французском Вузье почтили память погибших в Первой мировой войне
14 Во французском Вузье почтили память погибших в Первой мировой войне
Мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
Мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
Мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
Мемориальное кладбище Шестр де Вузье во Франции
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