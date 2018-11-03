Во французском Вузье почтили память погибших в Первой мировой войне

Во Франции в преддверии столетия со дня окончания Первой мировой войны состоялась акция памяти. Церемонию провели на крупном мемориальном кладбище Шестр де Вузье. Там похоронены рядом русские и немецкие военнослужащие, а также бельгийцы, чехи и словаки.

Некрополь Шестр в Вузье - один из самых крупных в Шампани. Вместе с останками французских, бельгийских, чешских, словацких и немецких солдат здесь погребены бойцы Русского экспедиционного корпуса. Более 2 сотен тех, кто в битве на реке Эна отдал свою жизнь за свободу Европы, передает "ТВ Центр".

В память о тех жертвах состоялась торжественная церемония. На кладбище устанавливают урну с землей, привезённой из Бельгии, Чехии, Германии и России. 7 с половиной тысяч человек – столько, по примерным подсчетам, потеряла Российская империя в Первой мировой. И ведь русские офицеры не сложили оружия даже, когда на Родине грянула революция. И воевать уже никто не обязывал.

Дань памяти отдают без оглядки на то, по какую сторону баррикад воевали погибшие солдаты. И это тоже символ. Один из самых широкомасштабных конфликтов в истории человечества должен остаться страшной, но перевёрнутой страницей мировой истории.

Эта акция предваряет большие торжества в честь окончания Первой мировой войны. Главная церемония в присутствии мировых лидеров пройдет 11 ноября в Париже. В памятных мероприятиях примет участие Владимир Путин. В рамках визита президента России во Францию запланированы также переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. "ТВ Центр", Фарнция, Вузье.