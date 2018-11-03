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В Солнцеве достраивают храм в честь Казанской иконы Божьей матери

14:45
  • суббота
  • 03 ноября 2018

Советник мэра и патриарха Владимир Ресин в субботу проверил ход строительства храма в честь Казанской иконы Божьей матери. Он расположен в районе Солнцево.

В Москве в районе Солнцево завершилось строительство храма в честь Казанской иконы Божьей матери. 
Рядом с этим местом находился собор, но в советское время он был разрушен, передает "ТВ Центр".

Новая церковь и дом причта уже готовы. Качество выполненных работ проверил советник мэра и патриарха Владимир Ресин. В декабре в храме установят иконостас и закончат роспись стен.

Первые богослужения планируется провести еще до Рождества.

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Храм в честь Казанской иконы Божьей матери в Солнцеве
Храм в честь Казанской иконы Божьей матери в Солнцеве
Владимир Ресин осмотрел строительство храма
Владимир Ресин осмотрел строительство храма
Храм в честь Казанской иконы Божьей матери в Солнцеве
Храм в честь Казанской иконы Божьей матери в Солнцеве
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