В Солнцеве достраивают храм в честь Казанской иконы Божьей матери

Советник мэра и патриарха Владимир Ресин в субботу проверил ход строительства храма в честь Казанской иконы Божьей матери. Он расположен в районе Солнцево.

В Москве в районе Солнцево завершилось строительство храма в честь Казанской иконы Божьей матери.

Рядом с этим местом находился собор, но в советское время он был разрушен, передает "ТВ Центр".

Новая церковь и дом причта уже готовы. Качество выполненных работ проверил советник мэра и патриарха Владимир Ресин. В декабре в храме установят иконостас и закончат роспись стен.

Первые богослужения планируется провести еще до Рождества.