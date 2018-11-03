Суд продлил задержание московскому подростку с бомбой

Пресненский суд Москвы в субботу отложил на трое суток рассмотрение вопроса об аресте подростка, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства. 14-летний школьник был задержан накануне. По данным силовиков, он общался с 17-летним подрывником из Архангельска.

Московскому подростку, задержанному накануне по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, продлили срок задержания на трое суток — до 6 ноября. Такое решение принял Пресненский суд столицы, который рассматривал вопрос об аресте школьника, пишет ТАСС.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку подозреваемый является несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что в отношении 14-летнего школьника возбуждено уголовное дело по статьям о производстве и хранении взрывных устройств. Он был задержан накануне. При обыске в квартире, в которой жил подросток, силовики обнаружили компоненты для изготовления СВУ.

На него правоохранители вышли в рамках расследования взрыва в здании УФСБ в Архангельске, которое совершил 17-летний местный житель. В ходе проверки установлено, что молодой человек общался с подростком из Москвы и выходил на связь непосредственно перед терактом.