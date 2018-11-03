Все старые поезда на "оранжевой" ветке метро заменят к 2021 году

Старые поезда на Калужско-Рижской линии метро полностью заменят на новые составы "Москва". Это произойдет к 2021 году.

Подвижной состав на Калужско-Рижской линии Московского метро будет полностью обновлен к 2021 году. Об этом на своей странице в твиттере написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, уже сейчас каждый четвертый поезд на "оранжевой" ветке — это составы "Москва". Через два года на них заменят все старые модели.

В прошлом году столичная подземка получила 33 новых поезда, в этом уже 51, и скоро придет еще 18 поездов, добавил Собянин.