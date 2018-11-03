ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пьяный капитан полиции на BMW разнес магазин на Алтае. Видео

16:08
  • суббота
  • 03 ноября 2018

Капитан полиции на внедорожнике разнес магазин в городе Бийск Алтайского края и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, 34-летний полицейский был пьян.

В городе Бийск внедорожник BMW протаранил продуктовый магазин. Инцидент произошел накануне вечером. По данным местных СМИ, за рулем автомобиля находился 34-летний капитан полиции Юрий Шевченко.

На записи с камеры видно, как BMW на огромной скорости врезается в витрину магазину. Затем внедорожник сдает назад и уезжает с места происшествия.

Позднее полицейский был задержан. По предварительным данным, мужчина был пьян, однако от медицинского освидетельствования отказался. В региональном МВД уже заявили, что капитан будет уволен из органов.

Читайте также:
Главное сегодня
Автомобиль врезался в магазин
Автомобиль врезался в магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение