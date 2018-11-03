Пьяный капитан полиции на BMW разнес магазин на Алтае. Видео

Капитан полиции на внедорожнике разнес магазин в городе Бийск Алтайского края и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, 34-летний полицейский был пьян.

В городе Бийск внедорожник BMW протаранил продуктовый магазин. Инцидент произошел накануне вечером. По данным местных СМИ, за рулем автомобиля находился 34-летний капитан полиции Юрий Шевченко.

На записи с камеры видно, как BMW на огромной скорости врезается в витрину магазину. Затем внедорожник сдает назад и уезжает с места происшествия.

Позднее полицейский был задержан. По предварительным данным, мужчина был пьян, однако от медицинского освидетельствования отказался. В региональном МВД уже заявили, что капитан будет уволен из органов.