Истребитель МиГ-29М разбился в Египте

В Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М, заявили в Объединенной авиастроительной корпорации. Ранее СМИ сообщили, что это произошло во время тренировочного полета.

Самолет МиГ-29М разбился в Египте во время тренировочного полета. Информацию о крушении истребителя подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации, пишет ТАСС.

В ОАК сообщили, что в ближайшее время в Египет отправятся российские технические специалисты для помощи в расследовании инцидента.

О крушении истребителя ранее сообщила газета "Коммерсантъ". По данным издания, летчик успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. В качестве причин аварии рассматриваются неправильные действия летчика и технические неполадки.

Россия начала поставки МиГ-29М в Египет в этом году. По разным данным, всего египетской стороне будет передано 46 истребителей.