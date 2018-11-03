Медведев увидел большой потенциал отношений России и Кубы

Российско-кубинское сотрудничество в экономике имеет большой потенциал развития, заявил Дмитрий Медведев на встрече с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

Москва и Гавана являются союзниками и стратегическими партнерами. Об этом заявил Дмитрий Медведев перед началом переговоров с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передает "ТВ Центр". Как отметил глава российского правительства, отношения между двумя странами, вне зависимости о того, что происходило в мире, всегда были на очень высоком уровне.

По словам Медведева, в Москве придают особое значение тому, что визит Бермудеса в Россию стал его первой зарубежной поездкой за пределами латиноамериканского региона. Премьер-министр подчеркнул, что торгово-экономические связи между Россией и Кубой имеют хорошие перспективы развития

"Несмотря на то, что мы добрые друзья, и у нас особые партнерские связи, тем не менее, в экономической сфере нам есть чем заниматься, у нас есть целый ряд крупных нереализованных проектов, у нас есть большие потенции, связанные с развитием торгово-экономического сотрудничества. В общем, я надеюсь, что ваш такой большой, полноценный визит в нашу страну придаст всем этим отношениям положительную динамику", - сообщил Медведев.

Накануне переговоры с председателем Госсовета Совета министров Кубы провел Владимир Путин. Обсуждались перспективы углубления российско-кубинского стратегического партнёрства в различных сферах. В частности, рассматривались проекты модернизации национальной экономики Кубы при участии российских компаний. Лидеры двух стран также приняли совместное заявление, в котором подтвердили стратегический характер отношений между Москвой и Гаваной. Мигель Диас-Канель Бермудес передал Владимиру Путину приглашение нанести визит на Кубу в будущем году.