ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев увидел большой потенциал отношений России и Кубы

17:30
  • суббота
  • 03 ноября 2018

Российско-кубинское сотрудничество в экономике имеет большой потенциал развития, заявил Дмитрий Медведев на встрече с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

Москва и Гавана являются союзниками и стратегическими партнерами.  Об этом заявил Дмитрий Медведев перед началом переговоров с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передает "ТВ Центр". Как отметил глава российского правительства, отношения  между двумя странами, вне зависимости о того, что происходило в мире,  всегда  были на очень высоком уровне.

По словам Медведева, в Москве придают особое значение  тому, что визит Бермудеса в Россию стал его первой зарубежной поездкой за пределами латиноамериканского региона. Премьер-министр подчеркнул, что торгово-экономические связи между Россией и Кубой имеют хорошие перспективы развития

"Несмотря на то, что мы добрые друзья, и у нас особые партнерские связи, тем не менее, в экономической сфере нам есть чем заниматься, у нас есть целый ряд крупных нереализованных проектов, у нас есть большие потенции, связанные с развитием торгово-экономического сотрудничества. В общем, я надеюсь, что ваш такой большой, полноценный  визит в нашу страну придаст всем этим отношениям положительную динамику", - сообщил Медведев.

Накануне переговоры с председателем Госсовета  Совета министров Кубы провел Владимир Путин. Обсуждались перспективы углубления российско-кубинского стратегического партнёрства в различных сферах. В частности, рассматривались проекты модернизации национальной экономики Кубы при участии  российских компаний. Лидеры двух стран также приняли совместное заявление, в котором  подтвердили стратегический характер отношений между Москвой и Гаваной. Мигель Диас-Канель Бермудес передал Владимиру Путину приглашение нанести визит на Кубу в будущем году.

Главное сегодня
Российско-кубинские переговоры
Российско-кубинские переговоры
Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение