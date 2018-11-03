Военная полиция России обеспечила безопасность конвоя ООН в Сирии

В Сирии российская военная полиция обеспечила безопасное передвижение гуманитарного конвоя ООН из Дамаска в лагерь беженцев "Эр-Рукбан". С просьбой сопроводить автоколонну к месту назначения к нашим специалистам обратились представители ООН. Ранее самостоятельные попытки организации доставить груз были сорваны из-за информации о подготовке нападения боевиков, которых США упорно считает демократической оппозицией. На этот раз террористы не посмели совершить атаку.

На окраине Дамаска автоколонна из 100 грузовых машин и броневиков военной полиции готовится к выезду. Направление – район сирийско-иорданской границы, лагерь беженцев "Эр-Рукбан", в котором уже не первый год в ужасающих условиях живут люди, передает "ТВ Центр".

"Мы находимся в исходной точке формирования гуманитарного конвоя, сюда прибыл наш взвод военной полиции для выполнения задач по сопровождению от Дамаска до 55-километровой зоны Эт-Танф. Мы со своей стороны выполнили все задачи, которые обеспечивали бы безопасность гуманитарного конвоя", - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

В грузовиках с маркировкой ООН — продукты питания, медикаменты и средства гигиены. Всего более 450 тонн.

"Колонна будет двигаться со скоростью 60 километров в час. Сопровождение будем осуществлять одна машина в голове колонны, одна в тыльной части колонны, одна в ядре. По ходу движения колонна останавливаться не будет", - рассказывает командир батальона российской военной полиции Ахмед Абдулмуталибов.

По команде колонна начинает движение. Одновременно с базы в Хмеймиме поднимается авиация. Защиту международного конвоя Россия обеспечивает по просьбе Организации объединенных наций. Если на земле караван сопровождают военные полицейские, то с воздуха его прикрывает звено боевых вертолетов.

Тот факт, что ООН обратилось за помощью именно к России, не случаен. Первая попытка доставить крупную партию гуманитарных грузов беженцам, предпринятая пару недель назад, была сорвана. Хотя акцию Сирия, Россия и представители ООН заранее и неоднократно согласовывали с военными СЩА, контролирующими этот регион. Но в итоге обеспечить безопасность каравана американцы не смогли. И когда появилась информация о том, что боевики, которых в Вашингтоне упорно называют демократической оппозицией, готовят нападение на колонну, от этой акции пришлось отказаться.

Из-за проволочек и срыва договоренностей западной коалицией обстановка в лагере беженцев оказалась на грани гуманитарной катастрофы. И как заявили в Минобороны России, такое положение дел вполне устраивает и Белый дом и Пентагон.

"Гуманитарная катастрофа в Эт-Танфе уже не первый год искусственно поддерживается американской стороной в интересах сохранения для себя постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря "Эр-Рукбан" в подконтрольные формирования боевиков для организации регулярных диверсий против сирийских военных и органов власти в прилегающих районах", - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Сегодняшний гуманитарный конвой благополучно добрался до границ Эр-Рукбана. Дальше по территории, которую контролирует коалиция во главе с США, караван пойдет самостоятельно. Российскую военную полицию и представителей центра по примирению вглубь этой зоны не пускают. Поэтому теперь вся ответственность за сопровождение и доставку грузов полностью ложится на американскую сторону.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.