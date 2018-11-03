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Что меняет соглашение Порошенко и Варфоломея? Ничего

18:22
  • суббота
  • 03 ноября 2018

В субботу в Стамбуле президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве. Этой новостью глава Незалежной поделился на своей странице в соцсети, назвав этот день историческим. Данное событие прокомментировал председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что документ, который подписали Варфоломей и Порошенко, не означает создания автокефальной церкви на Украине.

Визит Петра Порошенко в Стамбул сам президент Украины назвал историческим. В канцелярию патриарха Варфоломея он и, правда, шел как на праздник - с букетом цветов. Хотя поговаривают, это не единственные дары Киева в погоне за представлением автокефалии. Политика тут давно переплелась с церковными делами, теперь это оформили официально, подписав соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Константинопольским патриархатом и Украиной, передает "ТВ Центр".

"Соглашение, которое мы подписали, заставляет нас приложить все усилия, чтобы процесс подготовки к Объединительному собору и предоставлению томоса украинской церкви был проведен абсолютно четко, в соответствии с православными канонами", - заявил Порошенко.

Сам документ еще не дает украинской церкви томос, там указаны лишь правила, в соответствии с которыми он может быть предоставлен предстоятелю, которого выберут на Объединительном соборе в Киеве. Но его точная  дата пока не назначена, на самой Украине никак не могут определиться с уставом будущей независимой церкви. Два раскольника - Филарет и Макарий, с которых Константинопольский патриархат снял анафему, теперь выясняют, кто же из них главнее. Но документ, подписанный в субботу в Стамбуле, ответа на этот вопрос не дает. И вообще мало что гарантирует. Это, по сути, рамочное соглашение о намерениях, а не о четких действиях.

"Читаю заголовок: "Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви". Потом читаю в тексте новости слова Порошенко: "Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом". Коллеги, а зачем вы придумываете то, чего и нет? И еще просите это комментировать? Поясняю для тех, кому ничего не говорят слова о "правиле трех источников": Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь особо нечего комментировать", - заявил глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Единственное, о чем точно говорится в соглашении: Андреевская церковь в Киеве будет передана Константинопольскому патриархату. Она, по замыслу украинских властей, должна стать своеобразным посольством Варфоломея на Украине. Многие в Незалежной расценивают это как взятку. Причем сама передача церкви, которая является охраняемым ЮНЕСКО объектом, идет вразрез не только с православными канонами, но и со светскими законами. Верховная рада приняла решение о передаче только со второй попытки, после чего оппозиция блокировала подписание постановления. Но Порошенко, который во всем стремится угодить Варфоломею, говоря, что тот "открыл нации дорогу к Богу", это не смущает. Как и самого Константинопольского патриарха. Он фактически примкнул к расколу, настаивают в РПЦ.

"Раскол перешел границы Украины. Константинополь нарушает все каноны, которые существует. Он вторгается на нашу землю, в нашу церковь. Заявляет о своем преимущественном праве вторгаться, не имея никакого основания в священных канонах. Это новация, которая приписывает Константинополю те полномочия, не имел и не мог иметь по определению", - говорит патриарх Кирилл.

В свою очередь, Варфоломей на встрече с Петром Порошенко заявил, что подписанный договор поможет ускорить предоставление автокефалии Украине, словно забыв, что единственная каноническая в стране церковь об этом даже не просила. И если для президента Незалежной в последнее время каждый визит в Фанар превращается в грандиозное событие, то для миллионов верующих на Украине это ничего не меняет.

Борис Иванин, "ТВ Центр".

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