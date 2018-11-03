Египетский МиГ-29М упал из-за технической неисправности

ВВС Египта назвали причину падения МиГ-29М во время тренировочного полета. По данным военных, истребитель упал из-за неполадок в системе управления.

Причиной падения МиГ-29М ВВС Египта стали неполадки в системе управления. Об этом сообщил официальный представитель армии страны Тамер ар-Рифаи, пишет ТАСС.

По его словам, летчик остался жив.

Египетский истребитель рухнул в субботу вечером во время выполнения тренировочного полета. Летчик успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что направят в Египет своих специалистов для выяснения причин аварии.

Россия начала поставки МиГ-29М в Египет в этом году. По разным данным, всего египетской стороне будет передано 46 истребителей.