Магистральный газопровод взорвался в Рязанской области

Прорыв магистрального газопровода произошел в Путятинском районе Рязанской области. Как сообщили в региональном МЧС, угрозы населенным пунктам нет, на подачу газа в жилые дома авария не повлияла.

Прорыв магистрального газопровода произошел в Рязанской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Инцидент произошел в районе села Унгор Путятинского района, говорится на сайте ведомства. По предварительным данным, угрозы населенным пунктам в окрестностях газопровода нет. На месте работают несколько пожарных автомобилей.