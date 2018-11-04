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"Нафтогаз" вспомнил про "план Б" из-за строительства "Северного потока-2"

10:19
  • воскресенье
  • 04 ноября 2018

"Нафтогаз" Украины продумывает запасной план на случай прекращения транзита российского газа через территорию страны из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Киев намерен требовать компенсацию убытков.

Украинская компания "Нафтогаз" приступила к "плану Б" из-за невозможности остановить строительство газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости.

Киев намерен компенсировать финансовые убытки, поскольку транзит газа через Украину в связи с новым проектом прекратится.

"Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять - это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но просто компенсация финансовых убытков - это, во-первых, резервный вариант, все-таки первый вариант - "план А" - это сохранить транзит", - отметил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пойдет в обход Украины, Белоруссии и Польши по территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина и США.

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