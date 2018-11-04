Актрисе Татьяне Васильевой прищемило голову в метро

Актриса Татьяна Васильева не успела зайти в вагон метро и ей защемило голову дверьми. Артистку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Актриса Татьяна Васильева госпитализирована в Институт скорой помощи имени Склифосовского после полученной травмы в метро, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел накануне на станции метро "Таганская". Васильева не успела зайти в вагон метро и ей прищемило голову дверьми. По ее словам, предупреждения о закрытии дверей в вагоне не прозвучало.

"Кто не успел войти - это была я. Я посередине просто получила по голове дверями. Я не очень понимала, что случилось, но постепенно до меня начало доходить, что мне очень больно, и как-то зубы стали пошатываться", - написала актриса в Instagram.

Московский метрополитен выразил сожаление в связи с инцидентом и надеется, что произошедшее никак не отразится на здоровье актрисы.